Ученые раскрыли неожиданный эффект кофе для женского здоровья: ведет к гибели

Новое исследование показало, что регулярное употребление кофе может быть связано с более низким риском рака груди у женщин, особенно в постменопаузе, однако причинно-следственная связь не доказана. Об этом пишет Om1: Новости Новосибирска со ссылкой на издание Health Science Reports.

Ученые изучили влияние кофе на здоровье женщин

Исследование, опубликованное в научном журнале Health Science Reports, выявило возможную связь между регулярным употреблением кофе и снижением вероятности развития рака молочной железы у женщин.

Авторы работы отмечают, что речь идет именно о статистической взаимосвязи, а не о доказанном защитном эффекте напитка.

Употребляющие кофе женщины реже сталкивались с заболеванием

По данным исследования, женщины, которые регулярно пили кофе, демонстрировали более низкий уровень заболеваемости по сравнению с теми, кто употреблял его редко или полностью исключал из рациона.

Наиболее выраженная разница наблюдалась среди женщин в период после менопаузы.

Кофеин не оказался ключевым фактором

Ученые уточнили, что не выявили значимой связи между снижением риска и количеством потребляемого кофеина, а также между обычным и декофеинизированным кофе.

Это указывает на то, что влияние может быть связано не с кофеином, а с другими природными компонентами напитка.

Возможную роль играют антиоксиданты

Исследователи предполагают, что положительный эффект может объясняться наличием биологически активных веществ и антиоксидантов, содержащихся в натуральном кофе.

Однако специалисты подчеркивают, что доказательств прямого защитного действия пока недостаточно.

Результаты требуют дальнейшего изучения

Авторы исследования отмечают умеренный характер выявленной зависимости и предостерегают от поспешных выводов.

По их словам, необходимы дополнительные научные работы, чтобы понять механизмы возможного влияния кофе на риск развития рака груди.