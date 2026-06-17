Отдых по-лосиному: бобры в Кузнецком Алатау случайно создали спа-курорт для диких животных

На видео попали величественные лесные обитатели, наслаждающиеся прохладой в водах реки Налимовка. Как пояснили в заповеднике, бобры, построившие на этой реке плотину, невольно создали удобное и безопасное место для купания и отдыха крупных животных.

Дело в том, что в горной местности реки обычно мелкие и неглубокие, тогда как инженерная деятельность бобров позволила образовать естественный водоем с достаточной глубиной, где лоси могут вдоволь поплескаться в жаркую погоду.

Кроме того, водоемы служат для лосей настоящим спасением от кровососущих насекомых. В периоды их активности животные ищут прохладу и защиту в воде. Как пояснили в пресс-службе заповедника, звери способны часами стоять по шею в реке, а иногда и полностью погружаются с головой, оставляя на поверхности лишь ноздри — так они спасаются от назойливого гнуса и летнего зноя. На опубликованных кадрах как раз заметны следы укусов на рогах и конечностях лося.

«Само собой, еще там лоси утоляют жажду. Из-за длинных ног им сложно дотянуться до воды на мелководье. Чтобы напиться, приходится или заходить поглубже, или принимать неудобную позу, опускаясь на колени. В запруде же можно хоть упиться и даже закусить», — говорится в статье VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что у попугаев обнаружили неожиданное сходство с людьми.