Забавлял детей без документов: в Кузбассе осудили предпринимателя, установившего батут без регистрации

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, обвиненному в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Как установлено в судебном заседании, надувной батут, приобретенный бизнесменом, был предназначен для детей младше шести лет, проинформировали в судебной инстанции, сообщил VSE42.RU .

Согласно материалам дела, предприниматель самостоятельно установил аттракцион на территории парка и запустил его в эксплуатацию, не оформив необходимые разрешительные документы.

«В результате оказания небезопасных услуг травму получил ребенок», – сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, принес извинения и добровольно возместил потерпевшей стороне материальный ущерб. Суд, приняв во внимание эти обстоятельства, а также данные о личности фигуранта, отсутствие отягчающих факторов и наличие смягчающих, назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Помимо этого, суд постановил взыскать с подсудимого 300 тыс. руб. в пользу пострадавших в качестве возмещения причиненных нравственных страданий. На данный момент судебное решение не обрело законной силы — у участников процесса сохраняется право на его обжалование в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса утвердила обвинение матери подростка после ДТП на мотоцикле.