Крым теряет туристов: массовые отмены бронирований шокировали отельеров

Дефицит топлива в Крыму привел к падению бронирований, массовым отменам и рискам для летнего туристического сезона. Об этом пишет Царьград со ссылкой на Travelline.

Снижение туристического спроса в Крыму

В Крыму зафиксировано заметное падение интереса к отдыху на фоне топливных ограничений. По данным систем бронирования, в конце мая — начале июня количество заявок на размещение в отелях сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом. В отдельных направлениях спад оказался еще более выраженным, а регион утратил позиции среди популярных летних курортов.

Сильнее всего пострадал Севастополь

Наибольшее снижение спроса отмечается в Севастополе, где падение достигло около 40%, а число отмен бронирований существенно выросло. В целом по региону наблюдается резкое сокращение интереса к поездкам: часть туристов отказывается от поездок уже после оформления заявок, особенно на летние месяцы.

Отели фиксируют массовые отмены

Представители гостиничного бизнеса сообщают о значительном росте аннуляций. На июнь отменяется подавляющая часть бронирований, а на июль и август — около половины ранее оформленных заказов. Средняя загрузка объектов размещения снизилась почти вдвое по сравнению с обычными сезонными показателями.

Топливный фактор и транспортные сложности

Основной причиной ухудшения ситуации называют нехватку топлива и ограниченный режим работы ряда автозаправочных станций. Поскольку значительная часть туристов приезжает в регион на личном транспорте, перебои с бензином напрямую влияют на готовность к поездкам. Дополнительное давление создают ограничения на дорогах и увеличение времени в пути.

Возможный перераспределенный туристический поток

На фоне сложившейся ситуации часть туристов рассматривает альтернативные направления отдыха. Эксперты допускают, что спрос может сместиться в сторону других черноморских курортов и соседних регионов, где логистика поездок остается более стабильной.