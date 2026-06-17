Южные поезда под запретом: что происходит с продажей билетов на популярные курорты

Часть билетов на поезда из южных регионов временно недоступна из-за ремонтных работ на железной дороге и корректировки расписания. Такие данные привели в РИА Новости со ссылкой на представителей организации.

Ограничение продажи билетов на южные направления

РЖД временно приостановили продажу билетов на отдельные поезда дальнего следования, отправляющиеся с юга России. Ограничения касаются рейсов с выездом после 8 сентября из ряда популярных курортных регионов, включая Черноморское побережье и Кавказские Минеральные Воды.

Причина изменений в расписании

В компании объяснили, что корректировки связаны с плановыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Из-за обновления путей и других технических мероприятий потребуется временно пересмотреть график движения поездов, что повлияло на доступность билетов.

Какие направления затронуты

Пассажиры уже столкнулись с невозможностью приобрести билеты из Сочи, Адлера, Анапы и Новороссийска на отдельные даты осени. При этом ограничения носят временный характер и зависят от этапов проведения работ и обновления расписания.

Рекомендации для пассажиров

Путешественникам советуют регулярно проверять наличие мест через официальные сервисы перевозчика, поскольку после завершения корректировок продажа билетов будет восстановлена в обычном режиме.

Ситуация в Кировской области

Для жителей Кировской области изменения особенно заметны на фоне временного закрытия местного аэропорта «Победилово» на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это увеличило нагрузку на железнодорожные перевозки и усилило спрос на поездки в южном направлении в летний сезон.