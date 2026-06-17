Южные поезда под запретом: что происходит с продажей билетов на популярные курорты
РИАН: кировчанам захотели сказать, почему нет железнодорожных билетов на юг
Часть билетов на поезда из южных регионов временно недоступна из-за ремонтных работ на железной дороге и корректировки расписания. Такие данные привели в РИА Новости со ссылкой на представителей организации.
Ограничение продажи билетов на южные направления
РЖД временно приостановили продажу билетов на отдельные поезда дальнего следования, отправляющиеся с юга России. Ограничения касаются рейсов с выездом после 8 сентября из ряда популярных курортных регионов, включая Черноморское побережье и Кавказские Минеральные Воды.
Причина изменений в расписании
В компании объяснили, что корректировки связаны с плановыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Из-за обновления путей и других технических мероприятий потребуется временно пересмотреть график движения поездов, что повлияло на доступность билетов.
Какие направления затронуты
Пассажиры уже столкнулись с невозможностью приобрести билеты из Сочи, Адлера, Анапы и Новороссийска на отдельные даты осени. При этом ограничения носят временный характер и зависят от этапов проведения работ и обновления расписания.
Рекомендации для пассажиров
Путешественникам советуют регулярно проверять наличие мест через официальные сервисы перевозчика, поскольку после завершения корректировок продажа билетов будет восстановлена в обычном режиме.
Ситуация в Кировской области
Для жителей Кировской области изменения особенно заметны на фоне временного закрытия местного аэропорта «Победилово» на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это увеличило нагрузку на железнодорожные перевозки и усилило спрос на поездки в южном направлении в летний сезон.