Конкурс «МедиаПоле» стартовал: кого ищут организаторы

Минсельхоз Российской Федерации открыл прием работ на соискание Национальной премии «МедиаПоле». Эту награду присуждают за информационные проекты, посвященные жизни за пределами городов. Мероприятие организовано в рамках государственной инициативы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная цель — помочь авторам, которые рассказывают о российской глубинке.

Подать заявку могут граждане России не моложе 18 лет. Среди претендентов — блогеры, штатные и внештатные журналисты, студенческая молодежь, а также начинающие специалисты, чья деятельность связана с производством медиаматериалов.

Финалисты состязания получат сертификаты на денежные суммы для раскрутки личных проектов и сувениры от аграрного ведомства. Вся призовая копилка составляет 5 млн рублей.

Документы и работы принимаются до 30 сентября. Экспертное жюри, сформированное из лидеров медиасреды, отберет 120 лучших участников. В октябре для них запланирована двухдневная деловая программа: будущие лауреаты пообщаются с ведущими профессионалами отрасли и увидят крупнейшие медиацентры страны.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии, во ВКонтакте и MAX.