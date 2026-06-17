В подмосковном «Новом Зеленограде» благоустроят территорию школы

В квартале комфорт-класса «Новый Зеленоград» от Ikon Development планируют комплексно благоустроить территорию школы, более 77% ее площади займут зеленые насаждения, спортивные площадки и зоны отдыха. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Здание возведут на участке площадью 3,2 га, площадь благоустройства территории составит почти 24,4 тыс. кв. м. Там появятся детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола, беговые дорожки и полоса препятствий, зоны для «тихого» досуга. Кроме того, для родителей и учителей будет организована парковка на 24 машино-места и велопарковка с навесом.

Школа будет рассчитана более чем на 1,3 тыс. учеников, она станет продолжением развития социальной инфраструктуры в районе. В квартале уже работает детский сад и частный детский сад Cosmo с собственной территорией для прогулок, окруженной зеленью. В 2024 году открыта начальная школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.