Зеркальная магия: в Кузбассе 64 пары сыграли свадьбу в дату‑палиндром

Как проинформировали в региональном управлении ЗАГС, в этот день свои отношения официально зарегистрировали 64 пары. Интересно, что дата пришлась на выходной, но сотрудники органов ЗАГС пошли навстречу желающим. Они работали, чтобы никто не упустил возможность начать семейную жизнь в столь особенную дату.

Красивые и символичные даты традиционно пользуются спросом у молодоженов, и 2026 год не стал исключением. Зеркальные числа привлекают внимание не только в Кузбассе, но и по всей стране. Некоторые пары специально планируют свадьбу на такие даты, считая их хорошей приметой и поводом запомнить день бракосочетания навсегда. Сотрудники ЗАГС, в свою очередь, стараются сделать этот день особенным для каждой пары.

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