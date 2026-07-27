Психолог благословила невест на закапывание сосисок: абсурдный тикток-ритуал оказался полезным для нервов

Мир сошел с ума окончательно: в соцсетях завирусился новый обряд — невесты по всему миру закапывают сосиски в надежде избежать дождя на свадьбе, и, о чудо, клинический психолог не только не запретила это безумие, но и нашла в нем глубокий смысл. Об этом сообщает с 360.ru

Странный ритуал, получивший народное прозвище «сосисочный», стремительно набирает обороты в соцсетях. Девушки закапывают мясные изделия в землю за несколько дней до торжества, веря, что это задобрит небесную канцелярию и подарит солнечную погоду. Многие уже окрестили это самой глупой приметой года, но клинический психолог Инна Паустовская неожиданно встала на сторону ритуала. Специалист пояснила: даже если действие выглядит абсурдно, сам факт следования обряду помогает невестам успокоиться, переключиться на позитив и визуализировать счастливый сценарий. Любой ритуал, пусть даже сосиски, дает ощущение контроля над ситуацией — а это снижает тревожность перед важным днем.

Однако Паустовская добавила важную оговорку: примета работает как якорь только в том случае, если человек верит в хорошее. Если же в голове закрадываются сомнения или негативные толкования — например, страх, что ритуал не сработает и дождь все-таки пойдет, — то это может только усилить стресс. В таком случае психолог рекомендует вовсе отказаться от идеи, а не идти в лес с колбасой на полпути до ЗАГСа.



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