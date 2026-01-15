Эксперт рассказал в своем телеграм-канале, что получил от подписчика вопрос о допустимости двух приемов пищи на протяжении дня. Автор канала ответил с иронией и прокомментировал свою позицию.

«Можно, если вы готовы попрощаться со своим желчным пузырем», — рассказал эксперт.

Медик рассказал, что желчный сокращается на прием пищи. По его словам, если человек редко употребляет еду, в пузыре застаивается желчь.

По данным эксперта, при редких приемах пищи в пузыре на начальной стадии могут образовываться сгустки. Следующий этап — появление камней. Для сохранения желчного пузыря здоровым эксперт рекомендует есть не менее трех раз в день.

Эксперт также напомнил, что период праздников еще не завершился. Для хорошего самочувствия автор канала рекомендует гулять на свежем воздухе, отказаться от большого употребления алкоголя. При употреблении спиртных напитков важно пить воду: на один стакан алкоголя — один стакан воды. Салаты заправляют непосредственно перед подачей на стол.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.