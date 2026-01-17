Жена Макрона испытала себя в роли диджея в Диснейленде

Первая леди Франции Брижит Макрон посетила парижский Диснейленд, где неожиданно для гостей выступила в роли диджея. Об этом событии, организованном для детей с особенностями здоровья и их близких, проинформировало издание Gala, сообщила «Лента.ру».

72-летняя супруга президента Эммануэля Макрона вместе с главным тренером национальной футбольной сборной Дидье Дешамом подошла к профессиональному пульту и провела небольшой музыкальный сет, создав праздничную атмосферу для собравшихся семей.

В последнее время имя супруги французского лидера часто появляется в соцсетях на фоне кровоподтека Макрона в глазу. В субботу, 17 января, иностранные СМИ сообщили, что президент появился на рабочем месте в солнцезащитных очках. Кровоподтек был замечен ранее. Пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что Макрон стал жертвой семейного насилия.

