Что скрывали в сейфе: у бывшего мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 млн руб.

По иску Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам в доход государства изъяли бриллиант в два карата стоимостью 3,5 млн руб., сообщило РИА Новости.

Хостинский суд Сочи, как сообщалось ранее, в рамках данного дела обратил в доход государства имущество на 1,6 млрд руб. РИА Новости располагает подробностями: изъято ювелирное изделие, стоимость которого достигает 12 млн руб. Украшение обрамлено сапфиром. Еще одно изделие, которое было изъято, стоит 11 млн руб. Драгоценный камень украшения — изумруд.

«Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея… драгоценный камень-бриллиант размером 2 карата, стоимостью 3 млн 500 тыс. руб., женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 млн руб., женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 млн руб», — сказала судья в ходе заседания.

Согласно данным прокуратуры, общая стоимость дорогостоящих предметов превышает 107 млн руб. Агентство посчитало, что стоимость изъятых ювелирных изделий превышает 51 млн руб.

В настоящее время бывший глава курортного города находится под стражей в Москве. Экс-мэра подозревают в получении взятки от бизнесмена в размере 43 млн руб. Кроме того, он вместе с супругой фигурируют в деле с хищением двух земельных участков. Отдельно предъявлено обвинение жене в связи с принуждением свидетеля и потерпевшего сообщать сотрудникам правоохранительных органов недостоверную информацию.

