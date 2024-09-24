Женщина пыталась продать 13-летнюю дочь, чтобы купить квартиру в Узбекистане
В Узбекистане осудили женщину за попытку продать за $25 тыс. 13-летнюю дочь
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе Верховного суда Узбекистана РИА Новости сообщили, что суд вынес приговор местной женщине за попытку продать дочь ради приобретения недвижимости.
41-летнюю женщину приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима. Следствие установило, что женщина работала в Самарканде. Она решила приобрести квартиру в этом городе. Семья же проживала в Кашкадарьинской области.
У женщины трое детей. Полиция задержала ее в момент попытки продать 13-летнюю дочь. Стоимость незаконной сделки составила $25 тыс. Максимальный срок наказания по данной статье — 12 лет лишения свободы. Суд посчитал, что все трое детей женщины, возраст которых не указан, должны быть переданы под опеку государства.
«Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к пяти годам колонии строго режима», — сказал представитель суда.
Женщину осудили по статье о торговле людьми, которые не достигли совершеннолетнего возраста. С какой целью покупатель пытался забрать подростка, не сообщается.
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