Сложная геополитическая ситуация, многочисленные вооруженные конфликты последних лет беспокоят жителей и чиновников Германии. Различные издания проводят опросы, стоит ли усиливать свою армию. Поступают разные предложения: призывать в армию женщин и вернуть обязательную воинскую повинность , которая была отменена в 2011 году.

«Согласно отчету журнала Focus, опубликованному в четверг, за это высказались 52 процента респондентов, а 32 процента - против. Согласно опросу Института Insa, рейтинг одобрения увеличивается с возрастом респондентов. Согласно отчету, 49 процентов людей в возрасте от 18 до 29 лет высказались против призыва на военную службу. С другой стороны, среди пожилых граждан согласие на это составляет от 62 до 65 процентов. Insa опросило 1000 граждан во вторник и среду.», - пишет немецкое издание Berliner Zeitung

Командующий элитным объединением бригадный генерал Ансгар Мейер считает, что воевать могут и женщины. Он предлагает обратить внимание на то, как проходят вооруженные конфликты между разными странами: между Арменией и Азербайджаном, между Украиной и Россией, между Палестиной и Израилем. Часто одна из конфликтующих сторон выполняет ряд боевых задач дистанционно при помощи дронов, пишет немецкое издание «Berliner Zeitung».

Спикер уверен, что женщины вполне могут управлять беспилотными аппаратами, поэтому стоит пересмотреть отношение правительства к тому, чтобы женская часть населения на обязательной основе служила в армии.

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Командующий элитным объединением считает, что в современном мире не стоит уделять первоочередное внимание физической подготовке военных. Важно то, насколько они сильны морально, как находят выход из непредвиденных ситуаций.

Министр обороны Борис Писториус предлагает такие нововведения: все молодые люди вне зависимости от гендерной принадлежности будут проходить осмотр. Только самые сильные девушки и молодые люди будут отправлены для службы в войсках Германии.

Ранее французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон высказал мнение, что Запад и США никогда не верили в победу Украины. У них были совершенно другие цели.