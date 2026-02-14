Жены участников СВО станут свахами: в ОП отметили, что в РФ нужен серьезный сервис знакомств с психологами и льготами

Председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказал мнение, что Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на «Госуслугах», сообщило РИА Новости.

Эксперт пояснил, что новая цифровая площадка должна быть нацелена в первую очередь на создание крепких семейных союзов. По задумке, такой ресурс мог бы объединять в себе не только информацию о положенных льготах и выплатах для семей с детьми, но и содержать механизмы для урегулирования семейных споров, например, инструменты медиации.

«На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно», — добавил Рыбальченко.

Как отметил специалист, запрос на подобный сервис исходит от самой молодежи — тех, кто серьезно настроен на создание семьи, а не на краткосрочные отношения. К развитию и наполнению платформы, по его мнению, можно было бы привлечь жен участников специальной военной операции, чей опыт и социальная активность могут быть здесь особенно ценны.

«Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения», — отметил Рыбальченко.

Появление такого ресурса, считает эксперт, способно сформировать у молодых людей более осознанный подход к вступлению в брак. В сложных ситуациях пользователи могли бы получать квалифицированную консультационную или психологическую помощь.

Предложение уже обсуждалось представителями Комитета семей воинов Отечества. Оно полностью укладывается в рамки поручений президента, данных по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Ранее менеджер брачного агентства сообщила, что российская молодежь стала чаще пользоваться услугами свах.