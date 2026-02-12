Свахи снова в тренде: современные молодые люди выбирают «диагностику» перед знакомством

Менеджер брачного агентства Наталья рассказала, что молодые люди все чаще пользуются услугами профессиональных свах, сообщило интернет-издание «Абзац».

Менеджер Наталья рассказала, что занимается профессиональной деятельностью 12 лет. За годы работы она наблюдала за эволюцией знакомств молодых людей. Многие из них пробовали найти партнера на различных сайтах знакомств. По ее мнению, с каждым годом у свах увеличивается количество молодых клиентов.

По мнению менеджера, на тенденцию влияет и искусственный интеллект. Россияне хотят безопасно найти возлюбленного. Наталья считает, что это желание мотивирует их обращаться в брачные агентства.

«Вы экономите время и получаете реальное удовольствие, вкладывая ресурсы и силы в построение отношений, выбор», — пояснила эксперт.

Наталья уверена, что с поиском подходящей пассии искусственный интеллект справиться не может. В таких вопросах недостаточно использовать определенные алгоритмы. Человеческий фактор доминирует. Не стоит забывать, что современное поколение выросло в онлайн-среде. Они нуждаются в помощи людей, а не автоматов.

По информации менеджера, общение для клиентов брачных агентств открыто только после попадания в специальную базу. Предварительно необходимо пройти диагностику, которая обычно длится около 1,5 часов.

«Первый шаг — это диагностика. Это консультация со свахой и возможность подключения к закрытой базе клуба. <…> Конфиденциальность, чистота рядов — все очень сильно охраняется, бережется и отслеживается», — подытожила она.

