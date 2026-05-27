Ремонт остановочных павильонов провели в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье за неделю провели ремонт остановочных павильонов в 8 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели остановки в Люберцах, Балашихе, Долгопрудном, Лобне, Егорьевске, Подольске, Раменском, Богородском округе.

К примеру, в Люберцах отремонтировали остановку на Вертолетной улице в окружном центре, в Балашихе — на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный, в Подольске — на Красногвардейском бульваре и улице Кирова.

В Раменском работы провели на Кооперативной улице в деревне Вялки, в Богородском — на дороге в деревне Боровково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.