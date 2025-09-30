Жены участников СВО устроили митинг у автосалона: как акция привлекла внимание правоохранителей

Член Общественной палаты РФ, руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина рассказала, как удалось помочь обманутым покупателям автомобилей в самарском салоне, сообщил sovainfo.ru. По ее словам, около четырех месяцев назад за помощью обратились супруги участников специальной операции.

Екатерина Колотовкина рассказала, что жены участников СВО показали ей видео организованного ими митинга возле здания автосалона. Россиянки попросили члена Общественной палаты РФ распространить информацию. Конфликт начался после приобретения машин. По словам новых собственников, цены на автомобили были завышены. Кроме того, машины оказались неисправными.

«Я сразу же обратилась в прокуратуру. У женщины на следующий день приняли заявление. Со своей стороны, я также написала обращение на имя Александра Бастрыкина. Мы, как общественники, не позволим, чтобы безнаказанно обманывали наших людей, тем более участников специальной военной операции и их семьи», — заявила Екатерина Колотовкина.

Адвокат пострадавших Олег Чорний рассказал редакции sovainfo.ru, что сотрудники правоохранительных органов заявили о возможности привлечения к ответственности митингующих. Причина — несанкционированная организация мероприятия. По мнению юриста, именно митинг привлек внимание общественности. Некоторым пострадавшим уже удалось получить компенсацию. На проблему обратили внимание местные СМИ и блогеры.

Одна из пострадавших Елена высказала мнение, что именно привлечение общественности позволило частично восстановить справедливость.

«Вернули сломанную машину, на которой проездили всего два месяца, нам закрыли оставшийся кредит, но платежи не выплатили, мы сейчас написали еще одну претензию», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске женщин подозревают в продаже квартир бойцов СВО через фиктивные браки.