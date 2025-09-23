Двойной обман: в Нижневартовске женщин подозревают в продаже квартир бойцов СВО через фиктивные браки

В расследовании о деятельности криминальной группировки, занимавшейся присвоением средств участников специальной военной операции (СВО) посредством фиктивных брачных союзов в Нижневартовске, выявлены дополнительные факты. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в следственном управлении СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Согласно данным следствия, в промежуток времени с 2022 по 2024 год ключевая фигурантка данного дела ввела в заблуждение еще четверых горожан. Ее метод заключался в поиске лиц с задолженностями по коммунальным платежам, которым она предлагала содействие в реализации их квартир и приобретении других.

Как итог, потерпевшие получали в собственность жилье, значительно уступающее по стоимости предыдущему. Разницу в цене мошенница оставляла себе. В настоящее время указанные эпизоды объединены в общее делопроизводство.

Недавно суд Нижневартовска принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых членов преступной группы. Следствие утверждает, что они путем обмана склоняли одиноких нижневартовцев к подписанию контрактов на службу в зоне СВО и заключали с ними фиктивные браки с целью дальнейшего получения положенных им денежных выплат.

Общий ущерб от противоправных действий злоумышленниц оценивается в 30 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Уфе вдову бойца СВО обманули юристы в борьбе за выплаты.