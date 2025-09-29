Житель Подмосковья на «буханке» отправился в путешествие по странам американского континента

Подмосковный кругосветчик Александр Морозов, который на своей «буханке» объехал 86 стран мира, анонсировал новое путешествие. Теперь каширянин отправится по странам американского континента, сообщил REGIONS.

По информации издания, кругосветчик известен своим поклонникам как Саша Холодный. Предыдущий этап путешествия завершился полгода назад. Анонсированная экспедиция охватит значительную часть Южной Америки.

«Специально сделали остановку в Стамбуле с ночевкой, дабы перелет через Атлантику не был таким мучительным. Отправляемся в аэропорт, где встретимся с командой Алексея Камерзанова и полетим все вместе в Сантьяго. Приключения начинаются!» — с такого анонса начал свою поездку Холодный.

По данным издания, легендарный автомобиль УАЗ «буханка» ждал экипаж в Чили для продолжения проекта. Маршрут единомышленников будет пролегать через пять различных стран американского континента, от тихоокеанского побережья до атлантических берегов.

Стартовав из чилийской столицы Сантьяго, путешественники планируют пересечь северные области Аргентины и территорию Парагвая. Ключевой точкой этого отрезка станет знаменитый водопад Игуасу, который считается одним из самых мощных и живописных на планете. Дальнейший путь лежит через Аргентину и Бразилию в Уругвай, а конечной целью этого этапа заявлен Буэнос-Айрес.

