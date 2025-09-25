От Лавры до Кремля: турэксперт назвала самые незабываемые маршруты Подмосковья

Московская область предлагает туристам уникальную возможность совместить праздничный отдых с глубоким погружением в историю России. Как рассказала REGIONS турагент из Видного Алина Брагина, особой популярностью пользуются три ключевых направления, каждое из которых представляет разные грани культурного наследия региона.

Сергиев Посад привлекает туристов Троице-Сергиевой лаврой — духовным центром, где история ощущается в каждом камне. Звенигород предлагает более камерный, но не менее насыщенный опыт с прогулками по старинным улочкам и посещением Саввино-Сторожевского монастыря.

Особое место в экскурсионной палитре, по словам эксперта, занимает Коломна с ее хорошо сохранившимся Кремлем, музеями и богатым историческим наследием.

На всех указанных турагентом маршрутах путешественники смогут прочувствовать многовековую историю Подмосковья через призму разных эпох — от древнерусского зодчества до памятников более поздних периодов. Кроме того, там живописная природа.

Как отмечает Брагина, эти направления идеально подходят для новогодних каникул, предлагая разнообразные тематические программы — от паломнических туров до интерактивных исторических реконструкций.

Путешественникам также будет удобно то, что все локации находятся в пределах 2-3 часов езды от столицы, что позволяет организовать как однодневную поездку, так и многодневное путешествие с размещением в местных гостевых домах.

Ранее эксперт раскрыла выгодные сроки бронирования новогоднего отдыха в Подмосковье.