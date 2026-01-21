Уроженец Подмосковья сказал «нет» апокалипсису: офицер единственным решением спас мир от ядерной войны

Телеграм-канал «Железнодорожный Life» регулярно публикует истории о выдающихся земляках, чьи поступки стали примером беззаветного служения Отечеству. В фокусе одного из таких материалов оказалась биография Василия Архипова — советского вице-адмирала, чья судьба неразрывно связана с подмосковным городом Железнодорожный, сообщил REGIONS.

Уроженец Московской области, появившийся на свет 30 января 1926 года, он всю свою жизнь посвятил флоту, большую часть службы проведя в отсеках подводных лодок. В 1962 году, находясь на борту советской субмарины Б-59 в водах Карибского моря, экипаж оказался в критической ситуации: корабль был заблокирован силами ВМС США. Связь с командованием прервалась, а на борту начали распространяться слухи о том, что мировая война уже началась.

Согласно действовавшему регламенту, для применения ядерного оружия требовалось единогласное решение трех старших офицеров. Проявив невероятную выдержку и личную ответственность, Василий Архипов отказался утвердить запуск торпеды, настояв на всплытии для уточнения обстановки.

«Историки утверждают, что именно это решение предотвратило открытую войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Томас Блэнтон, директор Национального архива безопасности США, назвал Архипова человеком, "спасшим мир"», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ предрек России победу в случае ядерного конфликта с НАТО.