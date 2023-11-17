Жители Балахны рассказали, как процветающий город превратился в мусорный полигон

Балахна всегда считался развитым городом, но в последнее время ситуация изменилась. У горожан накопилось много претензий, главная из которых - загрязнение окружающей среды, сообщает newsnn.ru .

Жители Балахны поделились мнением, что влияет на стремительное падение в развитии. Главная проблема в том, что многие промышленные предприятия были переданы в управление жителям других регионов. Они не заинтересованы в модернизации или улучшении жизни местного населения. Таким мнением поделилась горожанка Нина.

«Ни одного нового предприятия не построено, а все, что было, закрыли или распродали иногородцам. А те разве будут вкладываться в развитие?» - высказала мнение жительница Балахны Нина

В городе несколько лет назад закрылся роддом. Теперь женщины вынуждены ездить в Нижний Новгород, Заволжье или Дзержинск. Также разрушена автостанция. Жить в городе становится все сложнее. К тому же с каждым годом критичнее ощущается работа промышленных предприятий и мусорных полигонов. Всюду стоит неприятный запах.

Мусорный полигон изначально предназначался для городских нужд, но постепенно стал муниципальной точкой сбора отходов.

«Полигон, может, и нужен. Но он должен быть дальше от города и населенных пунктов, на землях пригодных только для мусорных полигонов и переработки. А его поставили около речки, дренажных канав и на торфяных болотах (карьерах), рядом с населенными пунктами. И теперь все это попадет мимо гидроизоляционного слоя в нашу воду через дренажную систему, течет в Волгу.» - объясняет балахнинский активист Дмитрий Жамков.

Жители проводили митинги и писали жалобы в местную администрацию, но пока вопрос с полигоном остается нерешенным. В компании «Ситиматик», которая занимается работой полигона, сообщили о намерении провести реконструкцию. Активисты отмечают, что план модернизации не предусматривает установку фильтров, чтобы защитить горожан от вредных выбросов.

На территории округа расположен еще один полигон, но уже для промышленных отходов. По заявлению горожан, там много лет подряд скапливается мусор. А на берегу Волги в городе расположен короотвал. Он давно закрыт, но территория до сих пор не очищена. В этом лично убедился корреспондент издания.