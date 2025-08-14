Жители Башкирии выступили категорически против добычи золота в Баймакском районе

Жители Баймакского района Башкирии выступают против превращения уникальных природных ландшафтов и полей в индустриальные зоны, где крупная золотодобывающая компания намерена организовать добычу ископаемых, сообщил mkset.ru.

По информации издания, местные жители выиграли судебный процесс. Золотодобывающая компания подала иск в апелляционный суд. Горожане активно обсуждают тему в социальных сетях. Многие выступают против изменения статуса сельскохозяйственных угодий.

«Добывать полезные ископаемые — это нормально, но нельзя прибегать к варварской добыче. Нельзя губить сельхозземли. Народ против», — написал пользователь соцсети Динар Г.

По информации издания, в компании реагировали на жалобы россиян. Сотрудники заверили, что экологическая обстановка в регионе не изменится. Эксперты с подобным мнением не согласны. Специалисты считают, что в первую очередь пострадают водоемы. Кроме того, местные жители потеряют доход, потому что на землях активно развивают фермерство. По их мнению, разрушение пахотных земель приведет к опустыниванию сельскохозяйственных районов.

Политолог Арсен Шаяхметов высказал мнение, что пока народ победил. Суд и местная администрация стали на сторону людей. Комментировать информацию об апелляции, по мнению эксперта, пока преждевременно. Эколог отметил, что решение суда во многом будет зависеть от позиции общественности.

«Только совместными усилиями удастся преодолеть кризис и создать условия для процветающего будущего башкирских деревень», — рассказал для Mkset эколог на условиях анонимности.

