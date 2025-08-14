Пермяки три года страдают от работы бетонного предприятия под окнами дома

Пермяки три года страдают от работы бетонного предприятия, которое расположено в 10 метрах от жилых домов, сообщил properm.ru.

По информации издания, промышленный объект начал функционировать три года назад в Поповке. Местные жители были возмущены появлением предприятия в жилой зоне. По их словам, сотрудники часто работают в вечернее и ночное время. Работа создает шум, что вызывает у людей дискомфорт. Жители обращались в различные инстанции. По их данным, предприятие изготавливает асфальтобетонные смеси, которые относятся к III классу опасности. Это значит, что промышленный объект должен располагаться на расстоянии 300 метров от жилых построек.

«Власти Кунгурского округа вместо решения проблемы пошли по иному пути — изменили Правила землепользования и застройки. Если раньше здесь допускалось размещение только объектов IV класса опасности с санитарной зоной 100 метров, то теперь территория отнесена к зоне ПЗ, где можно строить производства любого класса опасности», — сообщил properm.ru.

По информации издания, жители добились временного закрытия предприятия в 2023 году. Они считают, что гендиректор завода мог бы построить его под своими окнами.

Жительница поселка Татьяна Чикулаева рассказала, что не может спать ночью. Ее дом находится ближе всего к предприятию. По словам женщины, погрузочно-разгрузочные работы ведутся круглосуточно. Она рассказала, что стала чаще обращаться к медикам. Врачи рекомендуют выспаться, что практически невозможно. В районе завода образуется цементная пыль. Соседи женщины также сообщают об ухудшении самочувствия.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока 45 лет страдали из-за разрушенного колодца.