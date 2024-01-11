Жители Белгорода обеспокоены, что после предупреждения об опасности не прозвучала сирена

В среду, 10 января, жители Белгорода получили смс-сообщения с предупреждением о возможной авиационной атаке противника. Горожане обеспокоены, что после этого в городе не прозвучала воздушная тревога, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Жители оставляли комментарии в социальных сетях, отмечая, что в случае реальной угрозы могли не знать, что необходимо срочно спускаться в укрытия. Местные власти успокоили горожан.

Действительно, самолет противника передвигался вблизи государственной границы с РФ. Жителей оперативно оповестили об угрозе. Самолет не пересек воздушное пространство с Россией, поэтому включать воздушную тревогу не было необходимости.

Белгород подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ 30 декабря. После этого обстрелы города и региона продолжались. Местных жителей эвакуировали.