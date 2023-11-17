Жители Белгорода возмущены строительством новых бургерных

Жители уверены, что во время строительства компания нарушает технические правила. Так, один из объектов был построен в охранной зоне магистральной тепловой сети. Сотрудники «Квадры» подтверждают, что на месте появившиеся новой торговой точки проходит тепловая магистраль. В городской мэрии говорят, что разрешение «Мистер Бургер» получило законно и никаких охраняемых точек там нет.

Руководители «Квадры» подали досудебное заявление на бургерную с требованием перенести объект сроком до 17 сентября. До сих пор заявление никто не рассмотрел. Теперь АО «Квадрa» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области. Кроме требований ликвидировать объект, компания просит теперь оплатить судебные пошлины в размере шести тысяч рублей.

«В этой ситуации возникают вопросы и к городским властям. Один из них касается теплосетей. Что бы было, если бы сотрудники «Квадры» не заметили строительство нового объекта? Кто бы отвечал в случае возникновения аварийной ситуации? Особенно, если бы ЧП случилось зимой и полрайона осталось без отопления. И почему ответственные не проследили за местом размещения новой бургерной, даже если по бумагам всё хорошо.» - сообщает bel.ru

Конфликт из-за размещения бургерной сети «Мистер Бургер» возникает не в первый раз. Ранее бургерная появилась на территории, которое граничит с местной больницей. Жители были возмущены, что точка фастфуда разместилась практически возле медицинского учреждения.

В населенном пункте Разумное Белгородской области бургерную решили строить на месте центральной площади, которая для местных жителей имеет историческое значение. Кроме того выяснилось, что там проходят теплосети. После общественных обсуждений жители успокоились, что бургерную строить не будут. Редакция выяснила, что это не совсем так.

«Стало известно, что работы приостановят и для кафе найдут другое место. Однако в ответе Бел.Ру администрация Белгородского района высказала другую позицию. Из него следует, что строительство бургерной в Разумном на б-р Сиреневый, 1в завершат в конце текущего года. Публичные слушания по этому вопросу состоялись 4 августа. Удалось договориться с людьми?»

Журналисты Бел.Ру связались с управляющим «Мистер Бургер» с просьбой прокомментировать строительство бургерных в местах, которые не всегда соответствуют техническим требованиям или вызывают критику жителей региона. Пока ответ не поступал.