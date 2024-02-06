Жители деревни Брод обвиняют главу округа Лысанова в незаконном захвате территорий

Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов является собственником дома в деревне Брод. Его соседи рассказали, как чиновник нарушает закон: на картах деревни появляются ранее не существующие здесь улицы, проходы к соседним домам заграждаются, жителям угрожают, сообщает properm.ru .

Семья Шемякиных — соседи Вадима Лысанова. Они рассказали редакции, что все происходило постепенно. Сначала чиновник построил большой дом, где проживает с женщиной. Потом вокруг дома появился высокий забор, который перекрыл проход к дому Шемякиных. Им пришлось подвинуть свою калитку. Позже началось строительство на берегу реки. Шемякины обратились в кадастровый реестр, убедились, что территория не может быть застроена и показали документы главе округа. Однако строительство не прекратилось.

«Мы калиткой со стороны трассы пользовались с 1972 года, нам просто перекрыли выход из нее забором. Хорошо, мы перенесли калитку на 6 метров в сторону. Но соседи не остановились, — рассказывает Ольга Шемякина. — Лысанов, построив один дом, решил строить на своем участке еще один. И превратил нашу жизнь в ад».

После многократных жалоб семьи Шемякиных в кадастровых реестрах были изменены данные: берег реки стал улицей. Придомовой участок Шемякиных стал частной собственностью сожительницы Лысанова. Теперь Шемякины не имеют право заходить в свой двор, как раньше через калитку. Им разрешено заходить с задней стороны двора, где даже нет дороги.

«Мы не знаем, что еще ожидать от этого властного человека (Лысанова — Properm.ru), мы боимся его. Но он загнал нас в угол», — говорит Ольга Шемякина.

Что касается дорог, то в деревне есть одна, которая ведет ко двору главы округа. Рабочие порезали ненужные ветки только возле участка Лысанова.

Строители, которые возводили забор, с жителями обращались грубо. На замечания, по словам Шемякиных, отвечали, что надо помнить, кто живет с ними по соседству и терпеть все происходящее.

«Я так понимаю, для главы округа и его сожительницы построили новую дорогу — без проекта и экспертиз, нарушая Водный кодекс РФ», — возмущается Ольга Шемякина.

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