В Перми больница закрыла двери для родственников: пациентов запретили навещать

В одной из больниц Перми с 17 сентября запретили родственникам посещать пациентов. Ограничения ввели из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для профилактики распространения вирусных инфекций, включая COVID-19.

Речь идет о ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила». Исключение сделали для маломобильных пациентов и людей, находящихся в тяжелом состоянии.

Посещение таких пациентов в палате разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты — маски, бахил или личной сменной обуви. Одновременно в палате может находиться только один посетитель.

Для остальных случаев предусмотрено общение с пациентами в холле первого этажа. Передачи принимаются через администратора справочной в установленное время.

На передаче необходимо указать ФИО пациента, номер палаты и дату.