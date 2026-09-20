Подмосковье наращивает явку: почти половина избирателей региона оставили свой голос

Мособлизбирком опубликовал свежие данные по явке на выборах в Московской области. По состоянию на 15:00 она составила 45,81%. Показатели близятся к 50%.

По данным Мособлизбиркома, на избирательных участках проголосовали 40,06% избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 88,64% от зарегистрировавшихся для участия в ДЭГ. Общий показатель явки, по состоянию середины дня голосования, составила 45,81%.

Таким образом, к середине третьего дня голосования почти половина жителей Подмосковья уже сделала свой выбор. Электронный формат традиционно демонстрирует более высокую активность — почти девять из десяти зарегистрированных участников ДЭГ уже отдали голоса.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в России проходит Единый день голосования — масштабная трехдневная избирательная кампания. Главным событием являются федеральные выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые проводятся по смешанной системе. Одновременно с этим в десятках субъектов страны жители выбирают глав регионов, депутатов региональных парламентов (включая Мособлдуму) и представителей местных муниципальных советов. Сделать свой выбор граждане могут как лично на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Среди избирателей 20 сентября в Одинцово оказался и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее сообщалось, что он пришел на участок вместе с двумя дочками.