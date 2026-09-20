Опухоль может долго молчать: какие виды рака особенно коварны на ранних стадиях

Некоторые виды рака способны долго развиваться практически незаметно — без боли и резкого ухудшения состояния. Человек может чувствовать себя относительно нормально, пока опухоль постепенно растет. Онколог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие заболевания особенно часто протекают скрыто и какие изменения в организме нельзя игнорировать.

К наиболее коварным на ранних стадиях относятся рак поджелудочной железы, яичников, почек, легких, а также некоторые виды лимфом и опухолей толстого кишечника.

«Причина длительного бессимптомного течения кроется в небольших размерах новообразования и его расположении. Пока опухоль мала, она не сдавливает соседние структуры и не нарушает работу органа в заметной степени», — пояснила Фатьянова.

Врач отметила, что некоторые опухоли могут не вызывать активной реакции организма, поэтому человек не получает очевидных сигналов о проблеме.

«Такие новообразования зачастую не выделяют в кровь вещества, которые могли бы привести к выраженному воспалению, высокой температуре или другим заметным нарушениям. Иммунная система тоже не всегда распознает измененные клетки», — рассказала онколог.

Именно поэтому первые признаки болезни часто выглядят как обычная усталость. Постоянное ощущение разбитости, снижение аппетита, потеря веса без изменения питания, ночная потливость или периодическое повышение температуры многие не воспринимают всерьез.

«Часто люди списывают такие симптомы на стресс, нагрузку или смену погоды. Но иногда за ними могут скрываться изменения обмена веществ, которые возникают на фоне роста опухоли», — объяснила специалист.

При этом есть симптомы, которые требуют особого внимания. По словам Фатьяновой, нельзя откладывать визит к врачу при появлении крови в выделениях, стойком изменении стула, одышке при привычной нагрузке, длительной осиплости голоса или беспричинной желтизне кожи и глаз. Тревожным сигналом также может быть плотный безболезненный узелок в груди или на шее. Сами по себе эти признаки еще не говорят о наличии рака, но в сочетании с другими изменениями требуют обследования, подчеркнула онколог. Специалист добавила, что сегодня многие опухоли можно выявить еще до появления выраженных симптомов. Для этого используются современные методы диагностики.

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«Низкодозная компьютерная томография помогает выявлять ранние изменения в легких у людей из групп риска. Колоноскопия позволяет обнаруживать полипы и предраковые состояния кишечника еще до появления серьезных проблем», — рассказала Фатьянова.

По ее словам, УЗИ органов брюшной полости и малого таза также может помочь заметить некоторые новообразования на ранних этапах, когда человек еще не предъявляет жалоб. При этом врач предупредила, что самостоятельно сдавать только анализы на онкомаркеры в надежде исключить заболевание не стоит.

«Онкомаркеры нельзя рассматривать как самостоятельный способ диагностики. Они могут давать ложные результаты и должны оцениваться только вместе с другими исследованиями», — отметила специалист.

Особое внимание своему здоровью стоит уделять людям, у которых в семье были случаи онкологических заболеваний, а также пациентам с хроническими воспалениями, диабетом и лишним весом.

«Если болезнь обнаружена на ранней стадии, объем лечения обычно меньше: операция может быть более щадящей, а дополнительная терапия — короче и легче переноситься. Поэтому регулярные обследования имеют большое значение», — заключила онколог.

Ночные пробуждения из-за сильного чувства голода не всегда связаны с привычками или поздним ужином. Если человек регулярно просыпается и не может уснуть без еды, причина может быть в проблемах со здоровьем.