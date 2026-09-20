«Допросы надоели»: россиянка сравнила жизнь и отношение к русским на Бали и в Германии

Россиянка, перебравшаяся из Германии на индонезийский остров Бали, рассказала о ключевой разнице между двумя странами в беседе с РИА Новости .

По словам девушки, проживание в ФРГ сопровождалось постоянным психологическим напряжением: любая фраза о российских корнях моментально превращала рядовую беседу в настоящий «допрос с пристрастием», где от нее подсознательно ждали определенных оправданий. На Бали же отношение к иностранцам оказалось кардинально иным.

Местные жители и туристы воспринимают ее национальность без лишнего подтекста. Бытовые разговоры здесь касаются простых вещей — географии, длительности перелета до Москвы и погоды. Валентина с улыбкой вспоминает разговор с индонезийцем, который искренне удивлялся, как люди способны выходить на улицу при тридцатиградусном морозе, ведь он сам никогда в жизни не видел снега.

При этом девушка подчеркивает, что не идеализирует азиатский тропический рай, где также хватает своих бытовых трудностей, а в Германии у нее сохранился круг близких друзей. Однако ключевым плюсом переезда стала возможность без оглядки и лишних опасений разговаривать на родном языке, не просчитывая заранее чужую реакцию.