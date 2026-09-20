На участок всей семьей: спикер Мособлдумы и его жена проголосовали в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вместе с супругой посетил избирательный участок в Балашихе и принял участие в голосовании. Об этом сообщает канал пресс-центра Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Спикер подмосковного парламента и глава фракции «Единая Россия» пришел на УИК в компании жены, обратив внимание на царящую там душевную и праздничную атмосферу.

Оценивая ход избирательной кампании, Брынцалов выразил уверенность, что итоговая активность жителей Подмосковья окажется весьма высокой. Он подчеркнул, что текущий показатель явок по региону уже преодолел планку в 40%. По мнению главы Мособлдумы, именно трехдневный формат дает гражданам отличную возможность выбрать удобный день и спокойно выразить свою гражданскую позицию.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области пришел голосовать на УИК в Одинцово вместе с дочками.