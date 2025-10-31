Жители Дзержинского дали имя соблазнительной скульптуре учительницы

Бронзовой скульптуре молодой учительницы, установленной у корпуса «Успех» гимназии № 5 в Дзержинском и вызвавшей общественный резонанс, присвоено имя — Надежда, сообщил REGIONS.

Официальное название арт-объекта представил заслуженный художник РФ, академик РАХ Александр Рожников, сообщил телеканал «Угреша». Как пояснил Рожников, имя было определено по результатам общегородского конкурса. Победителем творческого состязания стала журналист Оксана Домнина.

«Надежда — это и надежда на будущее, Надежда — так звали главную героиню «Иронии судьбы…» Эльдара Рязанова. Надя Шевелева по сценарию работала школьным учителем, преподавала детям русский язык и литературу», — объяснила свой выбор Домнина.

По информации издания, после открытия композиция спровоцировала дискуссию среди горожан — некоторые жители выразили недовольство излишне откровенным, по их мнению, образом педагога. Так, бронзовая девушка сидит на пятерке и делает селфи. У нее видны соски.

В комментарии для REGIONS художник отметил, что получает множество одобрительных откликов о своей работе. Он высказал мнение, что граждане имеют право на личное мнение. Оно не обязательно должно совпадать с мнением большинства.

