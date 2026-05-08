«Весело, как в отеле»: скандальный стример Johnny Somali рассказал о тюрьме в Южной Корее

Скандальный стример Johnny Somali, которого только что посадили в Южной Корее, заявил, что тюрьма — это почти курорт. В письме фанату он назвал исправительное учреждение «отелем» и признался, что ему там весело. Об этом сообщает Dexerto.

Рамзи Исмаил, известный как Johnny Somali, отбывает шестимесячный срок за препятствование предпринимательской деятельности и распространение фейковых видео. Но вместо жалоб на нечеловеческие условия, он отправил поклоннику восторженное послание.

Единственное, что его огорчает — отсутствие телефона и ноутбука. В остальном же, по его словам, тюрьма напоминает отель: те же четыре стены, но без обслуживания номеров и с обязательной зарядкой по расписанию. Попутно он попросил фаната прислать ему литературу по фондовому рынку на английском. Похоже, блогер решил заняться самообразованием, пока сидит за решеткой.

