Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за многочасового отключения света

В населенном пункте Софиевская Борщаговка, расположенном на окраине украинской столицы, жители вынуждены были заблокировать автомобильную трассу. Акция протеста стала ответом на продолжительное, почти 40-часовое, отсутствие электроэнергии в домах, о чем сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

Ранее, в пятницу, 9 января, муниципальные власти Киева информировали о частичном отключении электричества на левобережной части города. В связи с этим в столичной подземке были введены ограничения в движении поездов, а маршруты электротранспорта временно обслуживались дополнительными автобусами. Позже к перебоям с электроснабжением добавились проблемы с теплом, которые затронули сразу девять районов города.

«В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Ситуацию усугубляют аварии в системе водоснабжения. Компания «Киевводоканал» заявила об отключениях воды на левом берегу и в Печерском районе. Причиной названо отсутствие питания на критически важных объектах водопроводной инфраструктуры, что привело к остановке насосных станций.

