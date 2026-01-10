«Предупреждение союзникам Киева». Удар новой ракетой по Западной Украине стал сигналом для НАТО

Американское издание National Public Radio представило анализ последних событий, в котором использование Россией новейшего гиперзвукового оружия рассматривается как сигнал для Запада.

Как отмечено в статье, удар высокоточным ракетным комплексом «Кинжал» по объекту на западе Украины носил демонстративный характер.

«Россия применила мощную новую гиперзвуковую ракету, которая поразила Западную Украину, став явным предупреждением союзникам Киева по НАТО», — констатирует автор материала.

Публикация также проводит параллель с недавними заявлениями российского руководства о готовности дать жесткий отпор на любые враждебные действия в свой адрес.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский находился в бункере во время удара «Орешника».