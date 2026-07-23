Жители удивлены: почтовое отделение Красноярска закрылось на время отпуска начальника

Жительница Красноярска заметила объявление на двери почтового отделения. В нем посетителей почты проинформировали о закрытии отделения на период отпуска начальника. В объявлении горожанам предложено обращаться в другое ближайшее отделение, сообщил prmira.ru. Жительница удивилась такому решению: почему отделение не может работать без начальника? Редакция «Проспекта мира» обратилась за комментарием в краевое управление «Почты России».

В компании подтвердили, что отделение действительно закрыто из-за отпуска руководителя. Однако уточнили: разносить по домам пенсии, письма, газеты и квитанции почтальоны продолжают в прежнем режиме. То есть услуги доставки не прерываются, а очное обслуживание клиентов временно приостановлено. В ведомстве также напомнили адрес ближайшего работающего отделения.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства. На период отпуска руководителя, до 7 августа, почтальоны продолжат доставлять домой клиентам пенсии, письма, газеты и квитанции, а полный перечень услуг можно получить в ближайшем почтовом отделении 660075. Оно находится по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 4 и обслуживает клиентов по графику: с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00», — сообщили нам в «Почте России».

В «Почте России» также напомнили, что жители Красноярска могут воспользоваться онлайн-сервисами компании: оформить отправку посылки или письма и сдать ее в любом отделении связи, вызвать курьера для доставки или приема отправления на дом, оплатить услуги ЖКХ, оформить подписку и многое другое. Это позволяет не привязываться к работе конкретного отделения и получать базовые услуги дистанционно, даже если ближайшая почта временно закрыта.

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