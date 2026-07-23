Тля, подземные ходы и матка в безопасности: почему муравьи возвращаются на дачный участок снова и снова

На первый взгляд муравьи кажутся безвредными, но пока вы не обращаете на них внимания, они прокладывают подземные ходы, расселяют тлю по грядкам и разрастаются до таких масштабов, что справиться с ними становится крайне сложно. Эксперт рассказал, почему привычные методы не дают результата и какие способы действительно работают, сообщил udm-info.ru.

Почему муравьи появляются на участке

Главная ошибка дачников — борьба с видимой частью проблемы. Заливка муравейника кипятком, обработка тропинок или разорение гнезда лопатой создают лишь видимость победы. Основная часть колонии находится глубоко в почве, матка остается невредимой, и вскоре популяция восстанавливается. Долговременный эффект дает только воздействие непосредственно на гнездо. Все остальные меры — лишь вспомогательные.

«Самыми эффективными остаются специфические средства от муравьев, которые позволяют уничтожить всю колонию. Важно обрабатывать не только участок и растения, но и периметр дачного дома, его стены и откосы окон — тогда вредителей внутри станет значительно меньше», — отметил санитарный врач и дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин.

Колония не возникает случайно. Муравьи выбирают места с едой, теплом и укрытием. Главный фактор привлечения — тля, которая выделяет сладкую жидкость, служащую пищей для муравьев. Чтобы не потерять этот источник, муравьи переносят тлю на молодые побеги и защищают ее от других насекомых, создавая настоящие «фермы».

Что привлекает муравьев на участок

опавшие фрукты и пищевые остатки у компоста;

открытые органические кучи, идеальные для гнезд;

щели в фундаменте, старые пни и зазоры в постройках;

теплая и рыхлая почва, особенно в парниках и теплицах.

Народные методы: эксперт рассказал, что работает, а что нет

Борная кислота с сахаром. Рабочие особи уносят приманку в гнездо и кормят матку. Действует с задержкой, требуется повторное нанесение.

Кипяток. Помогает лишь против верхних камер, при глубоких гнездах бесполезен.

Древесная зола. Создает щелочную среду, мешающую передвижению, но смывается дождем.

Сода с сахаром. Нарушает пищеварение насекомых, раскладывается у троп.

Эфирные масла. Дезориентируют, но требуют частого обновления.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Химические средства: что реально уничтожает колонию

Гели. Наносятся вдоль троп и у входов. Муравьи заносят их внутрь и передают другим особям, включая матку. Эффективны в теплицах и рядом с домом.

Гранулы. Разбрасываются вокруг гнезда и по дорожкам. Часть уносят в гнездо, часть действует в почве. Держат эффект несколько недель.

Порошки. Вносятся в верхний слой почвы у входов, контактное действие.

Аэрозоли. Уничтожают видимых особей, но до подземных камер не добираются. Используются только как дополнение.

Эксперт рекомендует также применять клеевые ловушки и ловчие пояса на деревьях — липкий барьер не дает насекомым добраться до кроны. При большом количестве муравейников или труднодоступных местах стоит заказать профессиональную обработку — это дает комплексный и долговременный результат.

«От муравьев помогут любые инсектициды и в самых малых дозах — устойчивости к препаратам у этих насекомых нет. Главное — воздействовать на сам муравейник, а не просто опрыскивать пути перемещения», — уточнил Николай Дубинин.

Как предотвратить появление муравьев

осматривайте побеги и при первых признаках тли смывайте ее водой или мыльным раствором;

убирайте опавшие плоды и остатки еды;

закрывайте компостную кучу;

герметизируйте щели в фундаменте и постройках;

высаживайте у грядок мяту, лаванду, полынь или пижму;

регулярно осматривайте участок — мелкий муравейник устранить проще, чем разросшуюся колонию.

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