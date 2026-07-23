Родник едва не убил мужчину: врачи Кузбасса спасли почку пациента

В Гурьевскую районную больницу Кузбасса экстренно доставили 38-летнего мужчину в критическом состоянии. Пациент поступил с тяжелейшей кишечной инфекцией, которая развилась после того, как он выпил воды из местного родника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, несколько лет назад мужчине пересадили почку. Донорский орган оказался под ударом — инфекция поразила именно его. Пересаженная почка начала стремительно отказывать. Состояние пациента было настолько тяжелым, что врачи опасались за его жизнь.

«Счет шел на минуты», — рассказывает пресс-служба минздрава Кузбасса.

Медики бросили все силы на интенсивную терапию. Главной задачей было подавить кишечную инфекцию и не дать пересаженной почке окончательно выйти из строя. Лечение проходило под постоянным контролем специалистов. Пациенту проводили все необходимые процедуры, чтобы стабилизировать его состояние и сохранить донорский орган.

Сейчас опасность миновала. После курса лечения мужчина выписался из больницы и отправился домой. Теперь ему предстоит регулярно наблюдаться у врачей амбулаторно, чтобы контролировать состояние пересаженного органа и избежать осложнений в будущем.

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