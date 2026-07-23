Варенье из клубники с целыми ягодами: пошаговый рецепт и секреты стерилизации от кулинарного блогера

Варенье из ягод клубники — частичка теплого лета, закупоренная в банке до холодной зимы. Приготовление клубничного варенья — трудоемкий процесс: он может занять до двух дней, но результат того стоит. Подробным рецептом вкусного варенья из клубники с целыми ягодами поделилась автор кулинарного блога «Вегетарианские рецепты от Натальи» Наталья Попова, сообщил tagilcity.ru.

Варенье из клубники: рецепт с пошаговыми фото

Для рецепта варенья из клубники на зиму вам понадобится всего два ингредиента:

500 г свежей клубники;

500 г сахара.

Можно взять и другой объем продуктов, главное — соблюсти пропорцию 1:1. Также заранее стоит позаботиться о нескольких предметах кухонной утвари:

банках (в нашем случае — 2 штуки по 250 мл);

крышках для закруток;

стерилизаторе для банок;

хлопковых перчатках или прихватках;

полотенце;

щипцах;

шумовке;

двух небольших кастрюлях.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Приступаем к приготовлению варенья из клубники с целыми ягодами на зиму:

Промойте клубнику под проточной водой. Важно: не удаляйте чашелистики, в ином случае клубника напитается лишней влагой.

Просушите ягоды бумажными полотенцами. Удалите чашелистики и выложите клубнику с сахаром в кастрюлю слоями: слой ягод, затем слой сахара. Последним нужно выложить сахар — чуть больше, чем в предыдущих слоях.

Кастрюлю с клубникой нужно оставить в таком виде на 7-9 часов (или на ночь) при комнатной температуре. За это время ягоды успеют пустить сок — именно в нем они и будут вариться.

Когда нужное количество времени прошло, кастрюлю можно ставить на плиту. Доведите клубнику до кипения, затем поставьте низкую мощность и варите еще 5 минут. По мере варки на поверхности будет образовываться пенка, ее нужно убирать ложкой или шумовкой: благодаря этому варенье будет дольше храниться.

Когда 5 минут пройдут, плиту нужно выключить, а ягоды оставить остывать — на это уйдет 3-5 часов. Затем процедуру варки нужно повторить еще два раза: доводим до кипения, ждем 5 минут, даем полностью остыть. Если вы хотите, чтобы варенье получилось более густым, время последней варки можно увеличить до 15 минут. Также если ваша клубника очень сладкая, то можно добавить треть чайной ложки лимонной кислоты за 3 минуты до окончания последней варки.

После последней варки ждать полного остывания варенья не нужно: сразу же разлейте его по заранее подготовленным банкам. Простерилизуйте банки перед третьей варкой: они тоже должны быть горячими, когда вы будете переливать варенье. Это поможет варенью храниться дольше. Закройте банки крышками (их тоже следует заранее простерилизовать): в нашем случае крышки — винтовые, если вы используете жестяные, то вам дополнительно понадобится ключ. Переверните банки вверх дном, чтобы проверить, плотно ли они закрыты. Накройте банки плотной тканью, чтобы они медленнее остывали. Хранить варенье из клубники можно в темном прохладном месте или холодильнике.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Как стерилизовать банки для варенья из клубники: 5 проверенных способов

Стерилизованная банка — залог долгого хранения и безопасности заготовки на зиму. Процедура уничтожает микроорганизмы на поверхности стекла, которые могут спровоцировать процессы брожения.

Стерилизация на пару. Положите крышки в кипящую воду. Сверху установите специальную решетку, диаметр которой будет больше, чем диаметр кастрюли с кипящей водой. На решетку поставьте банки горлышком вниз. Время стерилизации зависит от объема банки: 0,5 л — 10 минут, 1-2 л — 15 минут, 3 л — 25 минут. Вместо решетки можно воспользоваться и домашним стерилизатором — специальной крышкой с одним или несколькими отверстиями, в которые помещаются банки (горлышками вниз). Сам стерилизатор надевается поверх кастрюли с кипящей водой. Крышки при этом тоже кладут на дно кастрюли.

Кипячение. Банки нужно поместить в кастрюлю и залить водой, чтобы она полностью покрыла банки. Туда же отправляем и крышки. Кастрюлю нужно накрыть крышкой, включить огонь и дождаться кипения. Когда вода закипела, банки нужно стерилизовать еще 15-20 минут.

Стерилизация над чайником. Закипятите воду в чайнике на плите. Затем снимите с него крышку и поставьте в отверстие банку. Время стерилизации аналогичное способу с паром. Крышки помещаем внутрь чайника.

Стерилизация в духовке. Поставьте банки на решетку холодной духовки горлышками вниз. Туда же отправьте и крышки. Стерилизуйте банки при температуре 120-130 градусов в течение 20 минут. После процедуры не стоит сразу доставать банки, поскольку из-за перепада температур они могут лопнуть.

Стерилизация в микроволновке. Налейте в банки 1,5-2 см воды, поставьте их в микроволновку. Установите максимальную мощность и поставьте таймер на 5 минут. Вода должна закипеть, а банки изнутри покрыться каплями. Когда время пройдет, воду нужно слить. Крышки стерилизовать таким способом нельзя, поэтому прокипятите их отдельно в кастрюле около 10 минут.

После любой обработки стерилизованные банки нужно поставить на чистое полотенце горлышками вниз. Тоже проделываем и с крышками (кладем внутренней стороной вниз).

Ранее шеф-повар из Подмосковья рассказал о необычном способе заготовки ягод клубники.