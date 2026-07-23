Полузащитник Барко перейдет в «Челси»

Полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко перейдет из французского «Страсбура» в английский «Челси», сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, переход 22-летнего хавбека полностью согласован, о нем будет объявлено в ближайшее время.

Романо напоминает, что клубы «Страсбур» и «Челси» являются клубами-партнерами, поэтому договоренность о переходе Барко была достигнута еще до чемпионата мира. Полузащитник был в составе сборной Аргентины, но на поле появился лишь однажды, выйдя на замену в матче с Иорданией (3:1).

В минувшем сезоне Барко сыграл в 43 матчах за «Страсбур» во всех турнирах, забил три мяча и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €40 млн.

Любопытно, что аргентинец начинал свою европейскую карьеру в Англии, но в силу юного возраста не сумел закрепиться в «Брайтоне», который год назад продал полузащитника в «Страсбур» за €10 млн.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» выставило на трансфер марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба из-за нарушения режима.