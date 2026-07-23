Генич уверен, что тренер ЦСКА Игдисамов не доработает до конца сезона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о перспективах Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

39-летний специалист руководил командой в концовке прошлого сезона после увольнения Фабио Челестини, а затем получил полноценное назначение.

Генич указал, что ЦСКА очень плохо смотрелся в контрольных матчах с «Локомотивом» (0:1) и московским «Динамо» (2:5). Причем в «братском дерби» с бело-голубыми армейцы уже в первом тайме горели 0:4.

«Ну, блин, так нельзя играть, как играл ЦСКА. Так тяжеловато в сезон входить. Мне кажется, Игдисамов до сих пор не разобрался с тройкой: Обляков, Кисляк, Баринов», — сказал Генич.

Комментатор заявил, что, по его мнению, ЦСКА уволит Игдисамова еще до зимней паузы в чемпионате.

ЦСКА начнет новый сезон РПЛ 24 июля домашним матчем с «Балтикой».

Ранее стало известно, что армейский клуб получил предложение по трансферу нападающего Лусиано Гонду от аргентинского клуба «Бока Хуниорс».