Трамп ввел 50-процентные пошлины на хоккейные клюшки из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о дополнительных 50-процентных пошлинах на импорт ряда товаров из Канады. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

Новые тарифы вступят в силу через месяц после подписания указа и охватят различные виды товаров — от вина до цемента и хоккейных клюшек. Зато дополнительными сборами не будут облагаться энергоносители, калийные удобрения, важные минералы и рыба.

В заявлении Белого дома указывается, что решение принято «в ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американских товаров — автомобилей, алкоголя и молочной продукции» и призвано создать «равные условия для важнейших товаров экспорта США».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хотел бы видеть новым генсеком ООН главу ФИФА Джанни Инфантино.