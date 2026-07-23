Каждая минута бесценна: волонтеры готовы искать бесследно пропавшего в Кузбассе мужчину даже по ночам

В Новокузнецке продолжаются поиски 60-летнего мужчины, который уже третьи сутки не выходит на связь. Сергей Пензин исчез 21 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. К розыску подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации, опубликованной на сайте кузбасского отделения отряда, минувшей ночью на поиски вышли не менее пяти волонтеров. Они были готовы передвигаться на автомобилях и работать до трех часов ночи. В ориентировке указаны приметы пропавшего: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет предположительно в серую футболку и шорты.

Добровольцы обращаются ко всем жителям Новокузнецка и окрестностей с просьбой сообщать любую информацию о возможном местонахождении Сергея Владимировича. Поисковая операция продолжается, и каждая минута сейчас имеет решающее значение для того, чтобы вернуть его домой. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят незамедлительно связаться с волонтерами.

Ранее сообщалось, что в Серпухове завершились поиски 13-летней девочки.