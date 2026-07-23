ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 7 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 07.08.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.07.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 34,8 кв.м., к/н: 50:46:0030101:356, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Мира, д. 18, кв. 201. П.1280-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Глушко А.А. Взыск: ООО СФО АЗИМУТ. Цена: 4 619 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 78,2 кв.м., к/н: 50:10:0010109:1018, адрес: МО, г. Химки, пр-зд Молодежный, д. 6, кв. 81. П.1266-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Скшидло Т.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 591 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:11:0000000:167274, адрес: МО, Красногорский р-н, дер. Путилково, д. 11, кв. 268. П.1278-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Кирьянов Н.Н. Взыск: АО КБ Локо-Банк. Цена: 7 060 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 35,0 кв.м., к/н: 50:20:0071308:3087, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 12, кв. 179. П.1269-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Рахмонов А.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 526 808,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:21:0000000:36742, адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 20, кв. 941. П.1275-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Петров А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 883 200,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 159,3 кв.м., к/н: 50:26:0090902:1722; Зем. уч., общ.пл. 1035 +/-11 кв.м., к/н: 50:26:0090902:485. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, тер. сельская застройка Ташировское - КП Николины озера, д. 201. П.1279-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Васильева О.В. Взыск: Гладкова Л.Н. Цена: 5 628 000,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 640 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16755, адрес: МО, р-н Домодедово, дер. Матчино. П.1277-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Пахомова А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 774 000,00 р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 770 +/-10 кв.м., к/н: 50:31:0020202:6124, адрес: МО, г. Чехов, д. Скурыгино. П.1216-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Устюгов П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 521 204,03 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 49,2 кв.м., к/н: 50:10:0010316:770, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 394. П.1232-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Тимофеева А.П., Гильмутдинов А.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 5 888 800,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 850 +/-20 кв.м., к/н: 50:06:0070404:84, адрес: МО, м.о. Шаховская, д. Новиково, тер. Семейная деревенька, ул. Богатая, з/у 9. П.1006-ПОТ от 23.03.26. Собств.: Бедрина Ю.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 245 480,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-15 кв.м., к/н: 50:06:0050605:213, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, юго-западная часть кад. кв-ла 50:06:0050605. П.1077-ПОТ от 16.04.26. Собств.: Пашнина Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 270 640,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 67,6 кв.м., к/н: 50:15:0011212:366, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Демин луг, д. 2, кв. 76. П.1214-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Сариев Д.Р. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 582 550,80 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:15:0040302:2165, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 8, кв. 67. П.1188-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Корнеева А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 279 240,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:37325, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 10, кв. 99. П.1228-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Харченков В.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 757 280,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:230404, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 138. П.1225-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Черкасова И.В. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 7 231 800,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:19:0010102:1794, адрес: МО, г. Руза, пер. Демократический, д. 25, кв. 29. П.1158-ПОТ от 22.05.26. Собств.: Куракин В.А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 2 938 280,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.07.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 05.08.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 07.08.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. 2/3 доли в праве собственности на кв-ру, общ.пл. 43,0 кв.м., к/н: 50:22:0000000:17408, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 4, кв. 41. П.1273-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Павлов А.В. Взыск: Тимошенко А.Р. Цена: 3 716 266,00 р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 22,7 кв.м., к/н: 50:53:0010102:881, адрес: МО, г. Лыткарино, кв-л 7-й, д. 5А, кв. 157. П.1242-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Никифор Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 593 520,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 813 +/-20 кв.м., к/н: 50:17:0011004:285, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, снт. «Алексеево», д. 18. П.1215-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Муромский М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 203 320,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:17:0000000:33850, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Володарского, д. 32, кв. 162. П.1220-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Рубцов В.Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 493 307,04 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:113, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1183-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Ибрагимова З.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 185 640,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:139, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1192-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Балашов А.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 179 520,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:120, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1189-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Джамалутдинов М.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 168 640,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.