«Безопасный регион» и новые игровые зоны: как меняют дошкольное отделение в Мечниково

В поселке Мечниково продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово‑Дальневской школы — работы идут в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». По словам главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, на текущий момент выполнено свыше 70% запланированного объема.

На объекте активно ведут внутреннюю отделку, монтируют системы отопления, вентиляции, сигнализации и комплекса «Безопасный регион», обустраивают входные группы и эвакуационные лестницы. Параллельно идет планировка территории для последующего обустройства.

В обновленном здании дошкольники получат комфортные групповые комнаты, спальни и игровые пространства. В помещениях установят современную мебель и оборудование, полностью заменят инженерные коммуникации. На прилегающей территории создадут зоны для прогулок, активных игр и спокойного досуга малышей — так инфраструктура станет удобнее и безопаснее для детей.