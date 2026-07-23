Книги на макулатуру: как пермяки используют буккроссинг в корыстных целях

Библиотекари независимой библиотеки «Дон Кихот» в Перми бьют тревогу. Предприимчивые пермяки, по их мнению, могут «убить идею свободного книгообмена». За последние полгода полки для буккроссинга библиотеки полностью пустели четыре раза, сообщил properm.ru.

Как предполагают сотрудники учреждения, неизвестные используют книгообмен не по назначению — вместо того чтобы брать книги для чтения, они забирают их для сдачи в макулатуру или продажи букинистам.

Библиотекари считают, что такой подход способен разрушить саму суть буккроссинга — бесплатного и добровольного обмена книгами. Они предлагают организовывать буккроссинг только в тех местах, где полки можно круглосуточно охранять. Предложенные меры, по их мнению, позволит сохранить книги для тех, кто действительно хочет читать, а не зарабатывать на них. Библиотекари уверены, что ситуация требует внимания, чтобы идея свободного книгообмена не исчезла из города.

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