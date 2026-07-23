BEARWOLF вернулась во Владивосток: новый клип станет музыкальным письмом родному городу

Валерия Василевская, известная поклонникам как BEARWOLF, вернулась во Владивосток, чтобы создать клип, который может стать искренним музыкальным посланием ее родному Приморью, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, артистка прилетела из Москвы вместе с профессиональной съемочной группой и провела масштабную работу на своей малой родине. Для съемок выбраны не случайные локации, а самые атмосферные и знаковые места Владивостока — те, что определяют его уникальный облик и характер. Режиссеры делают ставку на естественную красоту городских пейзажей, чтобы передать ту самую энергетику Приморского края, которую невозможно спутать ни с чем.

По данным издания, релиз трека запланирован на пятницу, 24 июля. Поклонники BEARWOLF уже с нетерпением ждут новую работу: по их словам, она обещает быть пронизанной искренней ностальгией и теплотой к малой родине. А это, как известно, всегда самая пронзительная и честная музыка.

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