Экс-волейболист Спиридонов высказался о новом сезоне РПЛ: ЦСКА провалится, а «Зенит» будут тащить судьи

Бывший волейболист сборной России, известный фанат московского «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «Mash на спорте» порассуждал о новом сезоне РПЛ.

«В этом сезоне будет немало скандалов, связанных с „Зенитом“, потому что включили максимум сил на работу с судьями. Это было видно по Суперкубку», — сказал Спиридонов.

Собеседник канала предположил, что у ЦСКА будет провальный сезон из-за неопытности тренера Дмитрия Игдисамова. По мнению Спиридонова, конкуренцию «Зениту» в борьбе составят «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Он подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетом и «Динамо», но указал, что бело-голубые традиционно являются нестабильной командой.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика».

Ранее комментатор Константин Генич предположил, что ЦСКА может уволить Игдисамова еще до зимней паузы в чемпионате.